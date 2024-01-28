消防人員到場救援。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

45歲劉姓男子昨天前往苗栗縣大安溪溯溪返程途中，下午4點多在大安溪支流河床附近，不慎墜落溪谷，警消人員獲報到場救援，所幸劉男送醫後並無大礙。

根據了解，劉男一行人4男1女，參加溯溪團，從泰安鄉知名景點二本松進入，眾人體驗結束後，準備返程時，經過一處70公尺深瀑布，男子身上繩索被沖斷，不慎墜落受傷。

苗栗縣政府消防局第五救災救護大隊象鼻分隊小隊長王之謙28日指出，當時獲報1人墜落，得知傷者因腳傷無法行走，需要將傷者抬下後，先派遣4名人員前往，隨後呼叫義消支援，並由梅園派出所下方露營區下切至河床後，涉過河水在與其他的團員會合後，確認傷者位置後，判斷地形陡峭，約有3段10公尺高低差困難地形，再呼叫特搜分隊及吉普車支援。

接觸到患者時，劉男主訴腰痛意識清醒，將傷者固定打包，以人力搬運至義消吉普車上，由吉普車接駁至梅象橋，再送東勢農民醫院治療，所幸劉男目前已無大礙，消防、警方、義消等人員通力合作，在低溫下完成任務。