俄羅斯總統普丁27日在聖彼得堡出席活動，紀念前蘇聯衛國戰爭中列寧格勒包圍戰勝利80周年。他指歐洲國家恐俄，又指俄羅斯將盡一切努力，鎮壓並最終剷除納粹主義，納粹劊子手的追隨者注定失敗。

自俄烏戰事2022年2月開始後，普丁多次將俄烏戰爭，比喻為與納粹鬥爭，以團結國家。據《俄羅斯衛星通訊社》報導，普丁在紀念活動表示，基輔政權讚揚前納粹德國領袖希特勒的納粹黨衛軍（SS），又批評多個歐洲國家，將仇俄情緒提升為國家政策，強調無論在俄羅斯還是在全世界，沒有甚麼能夠阻擋俄國人民渴望真正的自由、正義、和平與安全。

普丁又批評拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞3個位於波羅的海的前蘇聯加盟共和國，指它們剝削當地少數俄裔居民的生基本人權，當他們是二等公民，令他們受到迫害。

普丁還說，俄羅斯今天面臨的侵略表明，1945年的納粹主義被打敗了，但並沒有被根除，民族主義已成為許多歐洲國家、波羅的海國家和烏克蘭復仇主義者的工具。