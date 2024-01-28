嘉義市議員林煒軒遭追撞痛毆 民進黨譴責暴力：不會姑息 14:032024/01/28 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨發言人吳崢。(圖／曾薏蘋攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市議員林煒軒座車今早被追撞，他與李姓助理下車查看欲報警時，卻遭不明人士使用辣椒水及甩棍毆打，震驚全台，背後疑與政治恩怨有關。對此，民進黨發言人吳崢表示，民進黨譴責所有不理性、違法的暴力行為。 吳崢表示，蓄意的暴力攻擊，已經觸犯了民主社會及法治的底線，民進黨不會姑息此類行為發生。民進黨中央已責成組織部副主任劉厚承前往嘉義，關心林煒軒議員並了解事件始末。他也呼籲社會大眾拒絕任何形式的暴力，理性對話，共同維護台灣民主社會的穩定。 #民進黨 #林煒軒 #暴力 #嘉義市議員 #追撞 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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