嘉義市議員林煒軒座車今早被追撞，他與李姓助理下車查看欲報警時，卻遭不明人士使用辣椒水及甩棍毆打，震驚全台，背後疑與政治恩怨有關。對此，民進黨發言人吳崢表示，民進黨譴責所有不理性、違法的暴力行為。

吳崢表示，蓄意的暴力攻擊，已經觸犯了民主社會及法治的底線，民進黨不會姑息此類行為發生。民進黨中央已責成組織部副主任劉厚承前往嘉義，關心林煒軒議員並了解事件始末。他也呼籲社會大眾拒絕任何形式的暴力，理性對話，共同維護台灣民主社會的穩定。