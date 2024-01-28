陸軍航空基地勤務廠高姓下士27日清晨駕駛白色自小客車出門，行經台南市關廟區南雄路一段時，疑因未與前方林姓男子駕駛的小貨車保持安全距離，自後追撞對方，造成林男車輛失控，往前衝撞停在路邊的黑色自小客車。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

陸軍航空基地勤務廠高姓下士27日清晨駕駛白色自小客車出門，行經台南市關廟區南雄路一段時，疑因未與前方林姓男子駕駛的小貨車保持安全距離，自後追撞對方，造成林男車輛失控，往前衝撞停在路邊的黑色自小客車。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

又傳酒駕肇事！24歲的陸軍航空基地勤務廠高姓下士，27日清晨駕駛白色自小客車出門，行經台南市關廟區南雄路一段時，疑因未與前方44歲林姓男子駕駛的小貨車保持安全距離，自後追撞對方，導致2車駕駛均受傷被送醫。事後，警方對高男酒測，發現酒測值高達1.06毫克，全案除依違反公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦外，軍方也考慮對高男撤職。

據了解，26日晚間，高男因放假與友人相約喝酒餐敘，直到27日凌晨1點多才返家。不料，當天清晨6點多，高男開白色自小客車出門，沿南雄路一段向北行駛，當行經一處工廠附近時，疑因未與前方林男駕駛的小貨車保持安全距離，自後追撞，造成林男車輛失控，往前衝撞停在路邊的黑色自小客車。

車禍發生時，高男的自小客車車頭幾乎全毀，林男的小貨車也翻覆路面；幸好，高男僅頭部輕微擦傷，林男則是身上多處擦傷，2人被消防救護人員分送部立新化醫院及奇美醫院救治後，目前都已出院。

不料，警方對高男進行酒測時，發現他的酒測值高達1.06毫克，全案除依違反公共危險罪移送法辦外，軍方也強調將檢討重懲，將高員撤職。

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