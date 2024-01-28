國民黨立院黨團總召之戰原預計由立委賴士葆對上傅崐萁，不過，賴今（28）日在臉書發文表示，為將炮口一致對外、不要在內部找敵人，他決定退出總召選舉。

賴士葆指出，今天的聲明是希望為國民黨總召選舉畫下一個休止符，他提到，選戰只有輸和贏兩種結果，若要贏，就需面臨極殘酷的戰爭，盡一切的努力爭取，許多人在聽到他要選總召的消息時，都表示贊同，並積極提供協助，然而，隨著投票日接近，許多人都表示面臨著艱困的抉擇，紛紛表達希望透過協調，不要讓大家痛苦投票。

賴士葆提到，這次國民黨立委席次沒有過半、是極脆弱多數，若想要對未來的賴政府發揮監督制衡力量，黨內的團結遠勝於一切，被撕裂的黨團，會造成對立紛爭，一旦自己人先消耗戰力，將無法阻止鴨霸的執政黨，民主政治也會繼續沉淪扭曲，讓人民的痛苦指數增加。

因此，賴士葆選擇退出黨團總召選舉，並祝福國民黨，在立法院正副院長的選舉能夠圓滿順利，並結合所有在野力量發揮強大的監督力量，讓台灣的民主政治步上正軌。