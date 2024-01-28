國民黨總統候選人侯友宜今（28）日到高雄展開謝票感恩茶會，侯在台上致詞到一半時，突然有名婦人衝到台前，疑似身體不適倒地，侯見狀立即跳下台關心，由旁人將婦人攙扶到座席。（柯宗緯攝）

侯友宜也提到，國民黨改變的速度要加快，要不斷爭取年輕人、中間選民，要把國民黨的理念讓更多人了解，國民黨一定要走進基層，持續深耕高雄，面對南部人的需要，國民黨才會有機會往前。（柯宗緯攝）

國民黨總統候選人侯友宜今（28）日在黨主席朱立倫等人陪同下，到高雄展開謝票感恩茶會，侯在台上致詞到一半時，突然有名婦人衝到台前，疑似身體不適倒地，侯見狀立即跳下台關心，由旁人將婦人攙扶到座席。

侯友宜致詞時強調，這次總統大選三腳督選舉不簡單，但自己接受黨徵召後，就承擔不放棄，雖然有6成民意希望政黨輪替，最後卻未能達成，他對支持者深感抱歉，他承諾就算自己人在新北，未來也會常回高雄走走。

侯友宜也提到，國民黨改變的速度要加快，要不斷爭取年輕人、中間選民，要把國民黨的理念讓更多人了解，國民黨一定要走進基層，持續深耕高雄，面對南部人的需要，國民黨才會有機會往前。

然而，當侯友宜致詞到一半時，台下突然有名婦人衝到台前，似乎想對侯說話，但疑似腳扭到身體不適倒地，侯友宜見狀立馬跳下台關心「你先坐一下，你腳扭到，有什麼事，我等下再找你面對面說」，接著黨工將婦人攙扶到一旁坐下。

朱立倫指出，不分區當選人柯志恩、林倩綺、陳菁徽將在高雄成立聯合服務處，希望韓國瑜院長能夠帶領整個立法院，同時54個黨團立委都會團結一致，做高雄的後盾，會繼續跟在地所有民眾黏在一起、撐在一起、服務一起，讓大家知道國民黨是最愛這塊土地、最愛大高雄鄉親。

朱立倫也重申，國民黨一定要培養、栽培年輕人，「我是前輩、侯市長也是，我們一樣的心情，站在後面支持、培養年輕人」，希望2年後議員、里長選舉能夠有很多新人、年輕人出來打拚，這樣國民黨就有希望。