日本AV女優本鄉愛擁有巨乳、細腰加上美尻，初戀感十足，讓人無限遐想，近期竄起備受矚目。此次來台參與「TSE台灣寫真博覽會」，她開心分享：「想挑戰美豔女教師來引誘清純男學生，應該會是形象上一大突破，也能給粉絲不一樣的感受。」

現實生活中，本鄉愛透露自己其實主導欲比較強是S體質，超強騎乘式讓對方ㄧ試成主顧。這次來發現台灣男生都很溫柔，粉絲跟她見面都不敢直視她，本鄉愛笑說：「感覺是我可以掌控、主導，所以異國戀很OK，只要言語通，不排除交個台灣男朋友。」

雖外表清純無害，平時最喜歡的休閒活動之一竟是打電動，特別是像是打殭屍那種恐怖遊戲，但卻不敢看恐怖片。被問到怎麼會有這樣的落差，本鄉愛表示：「因為如果恐怖遊戲的話，我可以把這些殭屍打倒，但恐怖片不行，因為我無法把它們消滅。」

本鄉愛說當初入行是自己決定，至今父親都還不知情，她笑說：「我爸爸已經是老爺爺花甲之年沒有看謎片的需求，就不用讓他知道了。」台上、台下的反差萌，讓粉絲耳目一新。

「TSE台灣寫真博覽會」將讓這些平時在螢幕或書籍上的女神們更生動地出現在粉絲面前，今（28日）是展期最後一天，現場可以購票有親密接觸。