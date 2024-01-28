農曆春節將至，新竹市長照服務春節不打烊，協助竹市失能民眾及其家庭照顧者在年節連假期間（2月8日-2月14日），仍可持續獲得必要的長照服務及喘息空間，春節連假期間如有長照服務相關需求，須於2月7日前完成預約申請。

市長高虹安表示，春節期間市府仍持續提供部分必要性的長照服務，包括居家服務、交通接送服務、喘息服務、餐飲服務及短期替代性照顧服務等，有需求的民眾可提前申請，並於今年2月7日前完成相關服務預約，以利安排後續服務，使照顧者在春節連假期間減輕照顧壓力，亦可獲得適當的休息及協助，而長輩也能獲得充分的照顧。

衛生局長陳厚全提醒，聘雇外籍家庭看護工的家庭，如在春節期間，外籍看護工有休假或因故請假的需求，農曆春節前經長期照顧管理中心評估符合長照需要等級2至8級，即可使用長照服務。

其中可提供短期替代性照顧服務，依評估等級不同分別可補助38天或31天的替代性照顧服務，亦可搭配喘息服務使用，鼓勵外籍看護工在農曆春節期間適當休息，確保外籍看護工勞動權益，也減輕家庭照顧壓力。

春節連假期間民眾如有長照需求，可於2月7日前向竹市長期照顧管理中心提出申請，相關服務資訊可至新竹市衛生局長期照顧管理中心詢問或電洽長照服務專線1966。