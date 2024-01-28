法國奢侈品巨頭路易威登（LVMH）集團董事長兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）名下的個人資產超越了美國電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），成為全球首富。

根據《富比士新聞》26日援引富比士實時億萬富翁排行榜報導，阿爾諾及其家族的淨資產在26日成長了236億美元，達到2078億美元，超過馬斯克名下價值2045億美元的資產，成為了全球首富。

《富比士》報告指出，自21日以來，LVMH的股價經歷多輪上漲後，為阿爾諾本人及家族成員和其他持股人帶來巨大的受益。 而在同一周，馬斯克名下特斯拉集團的股票則遭遇大幅下跌。

現年74歲的阿爾諾出生於法國巴黎，為法國國籍。大學畢業後，阿爾諾投身服飾和奢侈品市場，先後掌管Dior、LVMH等時尚界著名公司。 經過他的整合，LVMH公司旗下擁有LV、Fendi和Dior等家喻戶曉的奢侈品品牌，並推出高檔餐飲酒店等新業務。

為了加強家族對LVMH公司的掌控，阿爾諾於近日提名自己的2個兒子為公司的董事會成員；他的5名子女均在LVMH集團任職。