雲林縣北港鎮民享路公有停車場，提供上百個免費停車位，卻遭人亂丟垃圾、長期占用，成為髒亂死角，28日鎮公所表示將考慮收費，但為避免引發反彈，將徵詢附近民眾意見，此處土地為公所、國產署、北港朝天宮共同持有，若要收費也須3單位共同協商。

民享路停車場原本為第5河川局員工宿舍，早年5河局向北港鎮公所、國有財產署、北港朝天宮借用土地興建宿舍，後來公所收回土地興建免費停車場，方便民眾到附近菜市場買菜停車，但有民眾卻在此處亂丟垃圾、長期占用車位，引發鎮民眾討論，建議改為收費停車場解決亂象。

北港鎮公所建設課表示，面對民眾反映，公所考慮將民享路停車場改為收費停車場，但其土地為北港鎮公所、國有財產署、北港朝天宮3方共有，因此若要收費，也須共同研議收費標準、如何經營等問題，公所會擇日找另2單位進行協商。

另外，民享路停車場位於菜市場旁，附近有很多住家，當初興建停車場是為了方便買菜民眾與周邊住戶停車，一旦收費，很多車輛可能改停馬路旁，造成交通混亂，為避免民怨，將以問卷或說明會方式徵詢民眾意見。

鎮公所說，針對目前停車場遭人丟棄垃圾問題，將進行宣導並設置警示牌，提醒民眾不得在停車場亂丟垃圾，以免受罰，也會派員加強環境清理，希望大家發揮公德心，珍惜公所設置停車場的便民服務。

民眾指出，民享路免費停車場立意良好，但有些人缺乏公德心，在此亂丟垃圾，長期占用車位，已影響其他人權益，若情況沒有改善，改為收費停車場使用者付費，不失為一個好辦法。