經過新工處整闢、綠美化後，該處成為林口公鄰28鄰里公園。（新北市工務局提供／呂健豪新北傳真）

五股夏綠地縮小版！新北市政府活化閒置土地，將原本閒置、垃圾堆積成山的髒亂空地，搖一身變成為林口公鄰28鄰里公園，新工處透過綠美化改善原本的環境，讓附近居民享有完善的休憩綠地，更是舒適又適合長者的友善活動空間，該公園將於明（29）日正式開放啟用。

工務局表示，林口公鄰28公園位於林口區湖南里中正路及信義路交界處，原為閒置空地，導致雜草叢生，更有大量廢棄物堆置以及違規車輛停放占用，使得還硬髒亂不堪。

市府為活化閒置土地，並考量附近居民多為中高齡住戶，因此去年9月由新工處進行公園開闢作業，規畫設置體健、休憩座椅以及無障礙布袋等設施，讓民眾生活更舒適，也適合長者活動，整體工程已於今年1月底完工。

新工處說明，公鄰28鄰里公園總工程經費約768萬元，開闢面積1485平方公尺，考量當地居民需求，不僅清除地上占用物，還增加4組體健設施，設置休憩座椅區，更規劃無障礙坡道將四周形成環狀步道人行空間，方便行動不便及長者使用。

此外，透過加強植栽綠帶、排水系統，串聯開放性緩坡滯洪綠地，營造友善舒適的生活環境、讓鄰近居民多了一處可以散步、休閒的好公園。蛻變過程宛如縮小、翻版的五股夏綠地。