南投縣仁愛鄉清境農場種植緋寒櫻，受到暖冬提前報到，目前已花開約8成，搭配農場飼養的綿羊群，增添不同賞櫻風情。（清境農場提供／王煌忠南投傳真）

冬天邁入賞櫻旺季，許多民眾紛紛飛往日本追櫻，其實不用花大錢，也無需擔心機師罷工，在國內就可以一飽眼福。南投清境農場櫻花花期，提早3周報到，率先登場的緋寒櫻已花開約8成，國民賓館及觀山牧區都已經呈現嫣紅盛放的景象，不同於其他賞櫻景點，農場還有動態的綿羊秀及馬術秀，呈現不同的賞櫻風貌。

今年入冬後迎來數波寒流且水氣充足，因此清境農場櫻花綻放時間較去年提早約3周，整個2月應該都是賞花期，最近不少遊客直呼「幸運」能撞見櫻花盛放美景，紛紛搶拍藍天、白雲、綠地及粉櫻留念，漫步其中餵羊或騎馬，欣賞精彩的綿羊秀及馬術秀，是最療癒的闔家賞櫻景點。

清境農場副場長王仁助表示，寒假開始進入清境地區櫻花開的季節，目前場內緋寒櫻正盛開中，隨後還有吉野櫻、富士櫻、紅粉佳人、千島櫻、霧社櫻等不同品種，顏色從深紅、粉紅到白色接力綻放。

王仁助指出，目前整個台14甲線都已經進入櫻花盛開季節，花期預計可到3月上旬，國內交通方便，不會受到機師罷工的影響，道路平穩也沒有一房難求的問題，想賞花的民眾毋須預約，現場購票就能入園欣賞，不過山區氣溫較低，上山前可多留意自身健康及氣象狀況，保暖及防曬工作都要注意。