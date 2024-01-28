世界最大郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）27日從佛州邁阿密啟程，展開為期7天的處女航，海洋標誌號總長約365公尺，相當於4個街區大小，可容納約1萬人。郵輪一共有20個甲板，上頭蓋有海上最大的水上公園，附設6個滑水道及7座游泳池，還包括一座海上最大游泳池及一座海上最大溜冰場。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國跨國郵輪企業「皇家加勒比遊輪公司」（Royal Caribbean Cruises Ltd.）旗下新郵輪「海洋標誌號」27日落日前從邁阿密啟程，前往東加勒比海展開為期7天的跳島行程。

世界最大郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）27日傍晚從佛州邁阿密啟程，許多民眾在港口邊拍照。（圖／美聯社）

斥資20億美元（約新台幣625.7億元）在芬蘭製造的海洋標誌號是全球最大郵輪，長約1200英呎（約365.76公尺），整艘郵輪相當於4個街區大小，一共有20個甲板，可容納7600名乘客及2350名工作人員。

■超霸氣內裝 包辦多個世界第一

世界最大郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）27日從佛州邁阿密啟程。

「海洋標誌號」的內裝相當霸氣，包辦多個世界第一，上頭蓋有一座佔地17000平方英呎的水上公園，這座水上公園堪稱現今海上最大水上公園，一共設有6個滑水道及7座游泳池，其中容量達4萬加侖的皇家海灣（Royal Bay）游泳池是海上最大游泳池，另外還有海上第一座懸臂式無邊際泳池，以及總長14公尺的海上最高滑水道，除了泳池及滑水道，海洋標誌號還打造了海上最大溜冰場。

「海洋標誌號」位在頂層甲板的滑水道。（圖／美聯社）

船上進駐50名音樂家及喜劇演員為乘客表演，當中也包含海上最大管弦樂團，另外還有一隻黃金獵犬Rover。船上一共有超過40家餐廳、酒吧。

「海洋標誌號」的長廊。（圖／美聯社）

海洋標誌號上最基本的房型大小有157平方英呎，2人一周價格為3600美元（約新台幣11.2萬元）起跳，最貴的房型為3層頂級家庭聯排別墅（Ultimate Family Townhouse），一共可容納8人，別墅內設有私人露臺、電影院、室外浴缸、滑梯等，一周航程的價格約為10萬美元（約新台幣312.8萬元）。儘管價格不斐，海洋標誌號的處女航仍完售。

「海洋標誌號」的無邊際泳池。（圖／美聯社）

船上還設有8個社區，包括有小孩子的家庭社區，以及純成人旅客的社區。

Welcome aboard Icon of the Seas, the world's biggest cruise ship via Royal Caribbean. https://t.co/xFomWi1FJj pic.twitter.com/paio7xzwK3 — USA TODAY (@USATODAY) January 27, 2024

郵輪評論網站Cruise Critic執行長麥丹尼爾絲（Colleen McDaniels）表示：「毫無疑問，這艘船就是為了和陸地上的渡假村競爭而造，尤其是那些以家庭為取向的渡假村。」

「海洋標誌號」（Icon of the Seas）27日啟程，展開處女航。

■海洋標誌號使用液化天然氣挨轟

不過海洋標誌號完工後同樣受到環團關注，這艘郵輪是皇家加勒比遊輪公司旗下第一艘使用液化天然氣（LNG）當燃料的郵輪，國際清淨運輸委員會（ICCT）海洋專案主任科莫（ Bryan Comer）說，液化天然氣主要是甲烷，這種溫室氣體在排放後的前20年內，大氣中吸收的熱量是二氧化碳的80倍以上，砲轟皇家加勒比遊輪公司決定使用液化天然氣，是在氣候方面犯下的「最大錯誤」。

「海洋標誌號」（Icon of the Seas）的迷你高爾夫球場。（圖／美聯社）

針對環團批評，皇家加勒比遊輪公司發言人強調，比起當今其他郵輪，海洋標誌號的能源效率高了24％。