世界最大郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）27日從佛州邁阿密啟程，展開為期7天的處女航，海洋標誌號總長約365公尺，相當於4個街區大小，可容納約1萬人。郵輪一共有20個甲板，上頭蓋有海上最大的水上公園，附設6個滑水道及7座游泳池，還包括一座海上最大游泳池及一座海上最大溜冰場。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國跨國郵輪企業「皇家加勒比遊輪公司」（Royal Caribbean Cruises Ltd.）旗下新郵輪「海洋標誌號」27日落日前從邁阿密啟程，前往東加勒比海展開為期7天的跳島行程。

世界最大郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）27日傍晚從佛州邁阿密啟程，許多民眾在港口邊拍照。（圖／美聯社）
世界最大郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）27日傍晚從佛州邁阿密啟程，許多民眾在港口邊拍照。（圖／美聯社）

斥資20億美元（約新台幣625.7億元）在芬蘭製造的海洋標誌號是全球最大郵輪，長約1200英呎（約365.76公尺），整艘郵輪相當於4個街區大小，一共有20個甲板，可容納7600名乘客及2350名工作人員。

■超霸氣內裝 包辦多個世界第一

世界最大郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）27日從佛州邁阿密啟程。

「海洋標誌號」的內裝相當霸氣，包辦多個世界第一，上頭蓋有一座佔地17000平方英呎的水上公園，這座水上公園堪稱現今海上最大水上公園，一共設有6個滑水道及7座游泳池，其中容量達4萬加侖的皇家海灣（Royal Bay）游泳池是海上最大游泳池，另外還有海上第一座懸臂式無邊際泳池，以及總長14公尺的海上最高滑水道，除了泳池及滑水道，海洋標誌號還打造了海上最大溜冰場。

「海洋標誌號」位在頂層甲板的滑水道。（圖／美聯社）
「海洋標誌號」位在頂層甲板的滑水道。（圖／美聯社）

船上進駐50名音樂家及喜劇演員為乘客表演，當中也包含海上最大管弦樂團，另外還有一隻黃金獵犬Rover。船上一共有超過40家餐廳、酒吧。

「海洋標誌號」的長廊。（圖／美聯社）
「海洋標誌號」的長廊。（圖／美聯社）

海洋標誌號上最基本的房型大小有157平方英呎，2人一周價格為3600美元（約新台幣11.2萬元）起跳，最貴的房型為3層頂級家庭聯排別墅（Ultimate Family Townhouse），一共可容納8人，別墅內設有私人露臺、電影院、室外浴缸、滑梯等，一周航程的價格約為10萬美元（約新台幣312.8萬元）。儘管價格不斐，海洋標誌號的處女航仍完售。

「海洋標誌號」的無邊際泳池。（圖／美聯社）
「海洋標誌號」的無邊際泳池。（圖／美聯社）

船上還設有8個社區，包括有小孩子的家庭社區，以及純成人旅客的社區。

郵輪評論網站Cruise Critic執行長麥丹尼爾絲（Colleen McDaniels）表示：「毫無疑問，這艘船就是為了和陸地上的渡假村競爭而造，尤其是那些以家庭為取向的渡假村。」

「海洋標誌號」（Icon of the Seas）27日啟程，展開處女航。

■海洋標誌號使用液化天然氣挨轟

不過海洋標誌號完工後同樣受到環團關注，這艘郵輪是皇家加勒比遊輪公司旗下第一艘使用液化天然氣（LNG）當燃料的郵輪，國際清淨運輸委員會（ICCT）海洋專案主任科莫（ Bryan Comer）說，液化天然氣主要是甲烷，這種溫室氣體在排放後的前20年內，大氣中吸收的熱量是二氧化碳的80倍以上，砲轟皇家加勒比遊輪公司決定使用液化天然氣，是在氣候方面犯下的「最大錯誤」。

「海洋標誌號」（Icon of the Seas）的迷你高爾夫球場。（圖／美聯社）
「海洋標誌號」（Icon of the Seas）的迷你高爾夫球場。（圖／美聯社）

針對環團批評，皇家加勒比遊輪公司發言人強調，比起當今其他郵輪，海洋標誌號的能源效率高了24％。

文章來源：World’s largest cruise ship that’s the size of nearly four city blocks to set sail on Saturday
文章來源：This cruise ship can carry nearly 10,000 people. Here’s more of what sets Icon of the Seas apart
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