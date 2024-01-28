于美人（中）搭檔許志豪（左）、蔡昌憲（右）主持《超級紅人榜》。（三立提供）

于美人日前以無黨籍身分投入中正、萬華區的立委選戰，可惜最終敗選。她今（28）日正式回歸三立《超級紅人榜》錄影，與許志豪、蔡昌憲繼續搭檔「165俱樂部」（平均身高165公分），坦言踩回高跟鞋的感覺挺不錯的；回歸前也看了其他2位男生的主持，自豪有做功課，被問滿不滿意？于美人開玩笑說：「滿意我就不會回來了！」

敗選至今2週，于美人的心情調適得很好，用賭徒來比喻，「賭徒才會在意輸贏，我不是來賭的，是真心想要守護台灣民主自由」，雖然結果不如預期，但還是感謝各路人馬的打氣，「我自己決定選從政，絕對不會去為難朋友，但很多人還是主動跳出來」。

而她的一雙龍鳳胎兒女沒有特別安慰，「兒子是每天都要跟我遞茶、送水，每天都抱抱，所以是很自然的互動。女兒就一樣躲在房間，聽到我回來就來打招呼」，不過孩子們都很崇拜她的勇氣，于美人自嘲：「我都是跟梁靜茹借的。」

決定從政，于美人沒有一天放過自己，「我努力到最後一刻，盡我自己最大的努力，是一個很深的體驗，也是我人生非常濃墨重彩的一頁」。不僅有年輕人與她合照，回家要奶奶投給她；也有104歲的獨居奶奶愛看她的節目、替她打氣，這一切都保存在于美人心中。

花了9個月時間備戰、燒了上千萬，于美人今坦言目前還有貸款要還，許志豪一路看于美人努力，他有感而發說：「當美人姐決定要參選時，某次錄影我問她『妳為什麼要這麼辛苦？』，姐回我說『好走的路一定是下坡』，這句話讓我印象深刻，也想要有朝一日跟她一樣有勇氣，還有財力」。聽到財力，于美人笑言：「現在可能跟你差不多囉！」

近期《賀隆夜夜秀》邀請大陸央視前調查記者王志安上節目，對方卻說了「台灣選舉像場秀」、「推殘障人士上台煽情」，引起軒然大波。針對此事，于美人表示有看到新聞，但還沒看完整規程，不加以隨意評論。