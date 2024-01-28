HUSH(左)擔任「年度二十大單曲」頒獎人。（StreetVoice街聲提供）

YELLOW(左)擔任「年度二十大單曲」頒獎人。（StreetVoice街聲提供）

由「StreetVoice街聲」及「Legacy傳音樂展演空間」共同舉辦的「StreetVoice Awards街聲年度音樂趨勢大獎」，日前於Legacy Taipei舉辦第一屆頒獎典禮，共計30組獲獎音樂人到場共襄盛舉，YELLOW黃宣、HUSH、告五人擔任頒獎嘉賓，還有搖滾天王伍佰壓軸登場。

伍佰一登場就讓全場氣氛沸騰，他開玩笑說自己今天是「吉祥物」，因為自己並沒有擔任評審。他在致詞的時候更是金句連連，「一個人一輩子都在追尋自己的價值，我對於教我怎麼做的前輩，都會先感到質疑、懷疑，然後去證明自己才是對的，所以『我現在講的你都不要相信』。」讓全場笑翻，他也鼓勵獨立音樂人「走你自己的路，證明你是對的！」本屆「年度評審團推薦」得獎者為：Mong Tong、鄒序hogan、看日早晚Khuann Jit Tsa Am；得獎單曲則為：Andr-Night Lotion「融」、Makav真愛-Kingdom Lifestyle feat. ABAO阿爆、我是機車少女-Moonlight(Single Version)。

而「年度十大新音樂人」得獎名單為：1majinnnn、Acid brain酸腦、babychair、Plutato、Tickle Tickle、心頭肉 MindBodySoul、林潔心、森森鈴蘭Lily_linglan、質感流氓、蕨鳴子 fernoiz。頒獎人請到了告五人，告五人成團前就常在街聲發表作品，也曾參演「大團誕生」。雲安說到當年上傳的第一首作品「餘人遊戲」，獲得排行榜第9名，讓他「嚐到了甜頭」，之後找到了團員，發行了「披星戴月的想你」，一路走到今天，非常感謝街聲這個平台給予的機會。謙哥也自曝希望今年能發新專輯，也許就會有機會把當初上傳到街聲的一些Demo，製作收錄成正式作品。

中子創新執行長／StreetVoice街聲創辦人張培仁（Landy）則表示，音樂產業環境越來越複雜，希望街聲音樂獎，能夠在這個聲音雜亂的時代，讓更多更年輕的音樂人得到更多的肯定；而他也對獨立音樂人喊話：「在這個時代，獨立音樂人其實不需要一百萬個按讚的過路客，你只需要一萬個忠誠的堅定支持你的聽眾，你就有機會走進小巨蛋。」希望獨立音樂人能更加重視與樂迷的互動，並透過街聲提供的服務，找到更多堅定的支持者。大會也宣佈明年將持續舉辦第二屆街聲年度音樂趨勢大獎。