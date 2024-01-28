台諾斷交後，索羅門媒體SBM以網路影片指稱我方人員在撤離銷毀檔卷時，故意包含疑似諾魯國旗。外交部今天表示，經查SBM所報內容係惡意詆毀，對此種錯誤報導表示抗議，並對有心人士刻意以片段內容企圖操弄之舉表達強烈譴責。

索羅門媒體SBM在1月26日的臉書中貼出影片，指控我國駐諾魯的外交人員，在雙邊斷交後，以燒諾魯國旗洩憤。

對此，外交部副發言人蕭光偉指出，我國政府與諾魯終止外交關係與一切合作計畫後，我方人員即依雙方協議著手辦理撤離事宜，包括集中銷毀無須保存業務檔卷及物品，以維護我方權益及業務機密安全。

他說，經查SBM所報內容係惡意詆毀，對此種錯誤報導表示抗議，並對有心人士刻意以片段內容企圖操弄之舉表達強烈譴責。

蕭光偉強調，我與諾魯雖已終止外交關係，惟過去我在諾魯透過各種合作長期協助當地人民改善生活，即使兩國斷交後仍有不少民眾對我國實質貢獻表達支持。外交部也呼籲台諾雙方切勿落入惡意報導操弄的陷阱，秉持互惠原則儘速完成各項撤離工作。