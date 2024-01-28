《2024超級巨星紅白藝能大賞》昨（27日）在台北小巨蛋圓滿落幕，未料中途發生插曲，韓國女團LE SSERAFIM在台上享用製作單位準備的美食時，黃偉晉一句「好想要插她們下面的」，疑開黃腔慘遭砲轟，讓他凌晨緊急發文道歉，如今，同為主持人的陳明珠不捨他挨轟，稍早發聲緩頰。

黃偉晉在台上發言不慎，被質疑對韓國女團LE SSERAFIM開黃腔，引發網友不滿留言圍剿，他凌晨在社群曬出全黑圖致歉，強調當時僅是本能性想做點反應，沒想到卻說出讓眾人誤解的話，接著強調是想傳達「可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食，是很開心的事」，沒有想造成任何人不舒服的觀感，除了跟所有人獻上最誠摯的歉意，未來會更加注意用詞上的拿捏。

同樣身為主持人的陳明珠，不捨黃偉晉慘遭網友撻伐，稍早也在社群發聲緩頰，她表示這是繼去年金曲獎紅毯後，再度跟黃偉晉主持，每次合作除了看到他展現的才華之外，就是用盡全力準備所有流程，每個細節都不願輕易放過，眼見結束長達七個半小時的錄影後，黃偉晉仍無法卸下壓力，讓她坦言相當不捨，接著強調黃偉晉沒有想傷害任何人，或是做任何訕笑的哏，主要是現場有各種因素，才導致誤會產生，希望不要因此抹煞他背後的努力及付出，針對所有不足的地方，未來會多做反省及努力學習。