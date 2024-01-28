謝淑薇（右）、梅騰絲收下2024澳網女雙冠軍。（美聯社）

台灣網球名將謝淑薇和比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）聯手摘下2024澳洲網球公開賽女雙冠軍，是兩人合作以來第2座四大公開賽女雙冠軍，賽後兩人開心分享感言，率性地言簡意賅，因為太興奮一度忘記帶走重要的冠軍獎盃，畫面相當逗趣。

賽後大會就在場邊進行頒獎典禮，亞軍烏克蘭琪臣諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）都很感謝大會準備了這麼棒的賽事，期許下次可以換她們舉起冠軍獎盃。

輪到冠軍發表感言，謝淑薇用英文、中文和支持的球迷打招呼，感謝所有贊助商、澳洲維多利亞省政府給選手們這麼棒的比賽，隨後就交給搭擋梅騰絲發言，梅騰絲表示，這對她和淑薇是很困難的一場決賽，其中第2盤非常接近，「這是很棒的一場比賽，我和淑薇必須時時保持專注，我們也很享受今天這場比賽，感謝團隊和我的搭擋淑薇一起努力，這是很美好的比賽。」

謝淑薇和梅騰絲簡短說玩完感言轉身就離開台上，一度忘記獎盃，在提醒下再度舉起冠軍獎盃，接受現場媒體拍照，有趣的反應展現兩人隨和的個性。

謝淑薇在2021年底與梅騰絲獲得WTA巡迴賽女雙亞軍後休息約18個月，去年賽季復出，一回來就陸續在法網、溫布頓女雙摘冠，美網也有4強佳績，包括今年澳網女雙再奪冠，跨季連著4站四大賽都在女雙至少闖進4強，3座冠軍搭擋都不同人，分別是大陸王欣瑜、捷克史崔可娃（Barbora Strycova）跟梅騰絲，本屆澳網還與波蘭傑林斯基（Jan Zielinski）於混雙收穫冠軍，單屆澳網雙冠入袋。