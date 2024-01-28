日本新崛起排隊伴手禮「Now on Cheese」日前首度來台設快閃櫃，即日起至2月19日，於新光三越百貨台北信義新天地A11正式起開賣。(Now on Cheese提供)

「Now on Cheese」快閃販售活動期間消費滿1200元，即可獲贈品牌獨家限量托特袋1只。(Now on Cheese提供)

「Now on Cheese」首次來台快閃，引進「高達起司＆切達起司起司餅乾」、「卡門貝爾起司＆黑胡椒起司餅乾」、「古岡左拉起司＆羅勒起司餅乾」3款口味的起司餅乾。(Now on Cheese提供)

因應年節送禮需求，「Now on Cheese」特別引進以上2種口味雙品雙搭的「18入夾心餅乾禮盒」，售價760元。(Now on Cheese提供)

「Now on Cheese」產品形象設計深具文青風格，運用匠心獨具的百變飾品設計造型，巧妙隱喻每個商品不同角色的外表及個性。(Now on Cheese提供)

過年送禮新選擇，日本新崛起排隊伴手禮「Now on Cheese」，日前首度來台設快閃櫃，即日起至2月19日，於新光三越百貨台北信義新天地A11正式起開賣；而新光三越台中中港店同步開始預購，將於2月1日至26日開設在台灣的第二個快閃櫃，進行北中兩地串連長達1個月的快閃販售檔期，活動期間消費滿1200元，即可獲贈品牌登台紀念獨家限量托特袋1只。

「Now on Cheese」以起司為主角，嚴選高品質起司為主體原料製作出香脆可口的餅乾，將不同頂級起司和精心挑選的食材依其特點最大化製作各式點心，研發出獨一無二的口感。品牌訴求「Cheese makes everyone smile」，產品獨特滋味讓人一嘗喜悅由心而生，也被網友號稱是「吃了會微笑的餅乾」。近期榮獲由東京車站內商場「GRANSTA」和「ecute」所調查2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」之一。

新年開始，「Now on Cheese」以快閃方式前進台灣，首站選定台北與台中新光三越百貨通路為登台獨家駐點，同時引進旗下兩大人氣品項「起司餅乾」及「夾心餅乾」來台販售，不僅推出多款餅乾口味，更規劃單品包裝及雙品禮盒供消費者選購，日式風情的新式伴手禮讓龍年送禮別具新意。品牌公關分享台北開賣首天上午就有萬元刷手前來採購，花了逾萬元採買14盒的「Now on Cheese」餅乾，要當作新春贈禮分送親友。

「Now on Cheese」起司餅乾的餅體奢侈地大量使用嚴選起司與鮮奶油，一塊塊細緻烘烤完成，口感酥脆厚實，濃郁的起司鹹味及香氣入口蔓延，且每款都視餅乾口味的適切性搭配不同的堅果及果乾，增添多樣性的品嘗風味。首次來台快閃期間引進3款口味的起司餅乾系列，包括「高達起司＆切達起司起司餅乾」、「卡門貝爾起司＆黑胡椒起司餅乾」、「古岡左拉起司＆羅勒起司餅乾」，每款皆為單品12入，售價380元。

「高達起司＆切達起司起司餅乾」一如餅乾名稱，使用兩種起司融合，配上腰果與葡萄乾添加風味，是最受歡迎的一款餅乾。而「卡門貝爾起司＆黑胡椒起司餅乾」，卡門貝爾起司與黑胡椒粒的組合，濃郁刺激的味道，再配上蔓越莓果乾的酸甜，非常適合搭配紅酒享用。「古岡左拉起司＆羅勒起司餅乾」有3大藍紋起司美譽之一的古岡左拉起司與清爽的羅勒組合，再配上無花果與長山核桃，適合濃郁起司的愛好者。

「Now on Cheese」夾心餅乾將鹹香的起司和脆口的餅乾完美結合在一起，內餡使用高品質起司製成，酥脆的奶油脆餅包覆著巧克力起司夾心，濃郁的起司香氣還多了夾心的絲滑，一次擁有鹹甜雙享好滋味。

品牌首次來台快閃期間引進2種口味夾心餅乾系列，包括「煙燻起司＆卡門貝爾起司夾心餅乾」及「焦糖＆古岡左拉起司夾心餅乾」，每款皆為10入，售價420元。前者一入口便散發出濃郁的煙燻起司香氣混合著鹹香的卡門貝爾起司，是一款大人味的餅乾。後者焦糖風味餅乾包覆著濃郁起司感的古岡左拉起司巧克力夾心，絕妙的口感融合滿足挑嘴味蕾。因應年節送禮需求，「Now on Cheese」特別引進以上2種口味雙品雙搭的「18入夾心餅乾禮盒」，售價760元。

「Now on Cheese」於2018年底於新宿創立，2020年於東京車站開設專賣店，目前除有新宿店、東京車站專賣店外，另有大宮店及澀谷店共4間店鋪，每間店鋪都依據櫃點區域及其屬性，規劃不同的櫃位外裝視覺，其共通特色都以品牌黃色系為主體結合不同造型女孩圖樣，吸睛亮眼的店裝讓人印象深刻，也成為品牌高度辨識特色之一。此外，產品形象設計深具文青風格，運用匠心獨具的百變飾品設計造型，巧妙隱喻每個商品不同角色的外表及個性。