李若彤主演過《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《楊門女將》等膾炙人口好戲，更因演《神鵰俠侶》中的小龍女爆紅，而被封「最美小龍女」。57歲未婚的她，多年來仍維持絕佳容顏及體態，但近日她在品嚐美食，遭粉絲近距拍攝到臉頰有突起物，被質疑進行醫美，但其實她曾在受訪時表示「全因罹一怪病」。

李若彤近日應劉嘉玲邀請走訪大陸廣東省汕頭拍攝節目，她一現身便被粉絲補獲紛紛上傳到小紅書，從影片中能見到57歲的李若彤有著穠纖合度身材，但精神很好。她同時更品嚐當地小吃店的美食。其中支影片可見李若彤正在吃美吃，但臉頰卻有凸起物，呈花生的模樣。

影片一出，便有網民留言問，「臉頰怎麼有兩個疙瘩」、「我一直盯著看那兩個小疙瘩」，讓網友留言「我覺得有做醫美了」、「我還以為是埋線」、「她臉上是不是也動過呀！側邊兩包」。

但事實上事，李若彤在多年前接受訪問表示，自己有患「怪病」，當時她因為當年拍《神雕俠侶》時，便開始出現怪病，醫生指可能是因為熬夜，加上她很喜歡吃餅乾，又不愛喝水，分泌多了，引致口水分泌腺堵塞。

李若彤說：「口水分泌腺堵塞，非常奇怪的病，有些人也有這種病，但我比較不幸運，大多數病人是下面(下顎)口水腺堵塞，能簡單在舌頭底下做個小手術，開刀除去堵塞物，使它暢通就沒問題，但我是兩旁的口水腺堵塞，醫生能幫你開刀，但太冒險，要開明刀，這樣切開，更加似整容。」

李若彤表示，這怪病的症狀就是當她要進食，要咀嚼食物，這裡的口水腺就會凸出來十分難看，她也只能輕鬆說：「一咀嚼就會成條好像手指凸出來，腫脹得厲害便會感到痛楚，我去按它，它就會扁平下去，但不會消掉。」