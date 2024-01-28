清水派出所警員23日早上10時許巡邏時，接獲民眾報案稱有迷失老人，員警到達現場卻沒發現任何人，聯繫報案人得知因該名婦人一直走，報案人便開車跟在其身後，以警示後方車輛，最終婦人走了將近一公里路，一旁熱心民眾發現便趕緊上前將婦人攙扶至路邊休息，員警到達所在位置後，擔心天氣冷婦人受寒，便決定先將婦人帶回派出所，一旁熱心民眾也上前幫忙攙扶婦人上警車。

返回派出所後，員警提供水及暖暖包為婦人驅寒，這時發現婦人越看越眼熟，便與所內同仁一同查找資料，果真找到69歲范姓婦人的資料，並趕緊聯繫其老公林男，林男至派出所後不斷向警方道謝，並表示范婦患有失智症，有時自己出門就會忘記回家的路，夫妻倆離開時員警擔心外頭的低溫，便送上暖暖包，讓夫妻倆在寒冬裡也感受到滿滿的溫暖。

土城警分局提醒民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，也提醒外出記得配帶證件或失智手環，或在衣物標示姓名和聯絡電話，以利員警能迅速辨識身分並聯繫家屬。