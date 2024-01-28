「大滿貫影后」茱麗葉畢諾許最近在美食電影《火上鍋》飾演天賦異稟、精於烹飪的廚師尤金妮，一生雖為「美食界拿破崙」多丹工作，兩人關係親密，尤金妮卻嚮往自由、始終不願嫁給他。有趣的是，飾演「多丹」的演員正是畢諾許的前夫、坎城影帝班諾馬吉梅，兩人分手後甚少聯絡，睽違24年卻再度合作，最感震驚的就是他們的女兒漢娜。畢諾許坦承「《火上鍋》是我們的和解，也是送給女兒的禮物」，並透露女兒看了電影很感動，尤其看到父母濃情密意「內心十分療癒」。驚喜的是，本來就愛做菜的畢諾許，拍攝之餘還跟該片「烹飪指導」14顆米其林星得主皮耶加尼葉偷學不少新菜色，準備做給女兒吃。

貴為歐洲三大影展（坎城、威尼斯、柏林）「大滿貫影后」的茱麗葉畢諾許，曾以《英倫情人》勇奪奧斯卡獎。她這次受邀參演威尼斯金獅獎名導陳英雄的新片《火上鍋》，還一度擔心前夫班諾馬吉梅會因為她而婉拒同框演出，沒想到馬吉梅竟爽快答應，讓她又驚又喜。睽違24年兩人再度合作，畢諾許不諱言「我竟然重新認識了他」。但為避免舊情重燃，她演出每一場戲都十分謹慎。感人的是，這次合作《火上鍋》不僅化解了兩人多年的隔閡，也印證「藝術能療癒人心」，讓女兒漢娜瞬間解開心結，成為拍攝該片的意外收穫。

《火上鍋》去年榮獲坎城影展最佳導演獎，金馬影展放映時，更一舉榮登觀眾票選排行榜，片中美味佳餚琳瑯滿目，讓人看得食指大動。為呈現這些「好看又好吃」的銀幕饗宴，該片破天荒請出了法國當代「米其林廚神」皮耶加尼葉（Pierre Gagnaire）來擔任「烹飪指導」，一連設計出「法式鯉卵歐姆蛋捲」、「蔬食清湯」、「豌豆天鵝絨醬」、「法式魔鬼蛋佐魚子醬牡蠣」、「松露雞佐天鵝絨醬」、「奶油燉梨」及「火上鍋」等七道魔鬼佳餚，讓觀眾看得垂涎三尺。