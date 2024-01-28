賴慧如在南台灣人氣旺。（民視提供）

洪浩竣、吳婉君秀舞技。（民視提供）

洪浩竣、賴慧如、吳婉君、江俊翰前往台南出席粉絲見面會。（民視提供）

民視8點檔《愛的榮耀》演員江俊翰、賴慧如、吳婉君、洪浩竣27日到台南mitsui outlet park 辦見面會，主持人小鹿及阿甘號召粉絲一起互動玩遊戲，歌手出道的賴慧如跟洪浩竣帶來經典歌曲〈我的心裡只有你沒有他〉、〈傻孩子〉，粉絲見面會現場尖叫聲連連，也展現台南粉絲的熱情。

賴慧如一開口獻唱〈我的心裡只有你沒有他〉，還兼帶動跳，把氣氛炒熱到最高點，能歌能演的賴慧如表示，以前最愛到中南部演唱，因為現場觀眾的互動讓她滿滿的成就感，就跟粉絲見面會一樣，台上台下打成一片。近期忙著拍8點檔《愛的榮耀》，她很開心能有機會到台南跟粉絲見面，尤其還有幾個粉絲特別從台東趕到台南，讓她相當感動。

也是歌手出道的洪浩竣，不只在見面會大秀歌喉，就連國標舞也難不到他，現場被主持人小鹿重現他跟吳婉君在劇中的華爾滋，吳婉君透露這一場戲看到要跳舞，她立刻跑問「舞術指導」賴慧如，賴慧如也教她最基本的舞步，讓他們一學就會，江俊翰看到吳婉君有點生疏的腳步，忍不住虧說：「我在旁邊都學起來了，妳還會踩錯腳步！」

近期忙著製作XO醬的江俊翰，遇到粉絲帶著「好翰醬」來現場請他在商品外盒簽名，讓他又驚又喜。寵粉的江俊翰也把他的圍巾送給跟他一起互動遊戲的粉絲，讓粉絲直呼「今晚睡不著覺了！」吳婉君說，要不是晚上要拍戲否則很想多留在台南幾天，好好享受美食。

歌手曾瑋中也帶著師姐賴慧如最愛吃的鱔魚意麵跟台南手搖飲來探班，甚至清唱最近社群上很紅的台語歌曲〈必巡〉，讓現場粉絲直呼賺到了。

演員群也在「支援前線」遊戲展現魅力，江俊翰跟賴慧如一組，吳婉君跟洪浩竣一組，雙方PK找襪子，竟收集到4個月的嬰兒到70歲的阿嬤，甚至有一家人的襪子都貢獻出來。雖然演員急著趕回台北拍戲，也利用時間一一為台下粉絲簽名、擊掌道謝，展現滿滿的親和力。