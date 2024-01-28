GLC車系是Mercedes-Benz在台最暢銷的系列，除了GLC運動休旅款外，攣生兄弟GLC Coupe帥勁十足，流暢的車尾線條讓人過目難忘，共導入GLC 200 4MATIC Coupe、GLC 300 4MATIC Coupe兩款車型，售價分別為289、330萬元起，試駕車為後者，台灣賓士為其增加不少頗具參考性的選購配備。

GLC Coupe車身擁有絕美比例與曲線張力，並且創造出休旅車型中的極低風阻Cd=0.27，相比前一代GLC Coupe車艙放大，乘客獲得更舒適從容的空間，尤其後行李廂空間擴大至 545l (+45l) ~ 1490l (+90l) ，個性跑旅與舒適空間一次擁有。

試駕車外觀選配MANUFAKTUR特殊漆，瓷釉白漆面在陽光下會展現不同層次的白；20吋AMG多輻式輕合金輪圈也相當好看，選配價2.3萬元的夜色套件增色許多，包括擁有亮黑色水箱護罩外框及橫柵底部飾條、前保桿下緣亮黑色處理、車尾下擾流板亮黑色處理、亮黑色側窗框及腰線飾條、亮黑色車外後視鏡罩，及後側窗及後擋風玻璃暗色處理。

另外，「專屬豪華PLUS配備套件」需加價14.9萬元，包含有多光束智慧型數位頭燈套件、多光束智慧型數位頭燈、進階自動調適遠燈輔助等等，可大幅提升駕駛安全性的照明功能；MBUX擴增實境導航功能、抬頭顯示器兩項對駕駛者是很有感的配備，方便讀取各式行車資訊；還有對全車員都相當實用的THERMOTRONIC豪華型多區恆溫空調、引擎餘溫再利用、隔音玻璃、全景式電動玻璃天窗及Burmester環場音響系統。

車頭造型運動感十足。（陳大任攝）

RVP 20吋AMG多輻式輕合金輪圈，選配價5.8萬元。（陳大任攝）

GLC Coupe車尾線條優美，尾燈造型超吸睛。（陳大任攝）

駕駛座艙展現精緻豪華的氛圍。（陳大任攝）

車艙環景式內裝照明以64色氛圍燈勾勒出優雅的線條。（陳大任攝）

方向盤造型相當前衛。（陳大任攝）

內裝飾板有相當細緻的紋路。（陳大任攝）

Burmester環場音響系統。（陳大任攝）

車門扶手造型相當特殊。（陳大任攝）

前座椅造型有不錯的乘座舒適性。（陳大任攝）

後座空間寬敞舒適，中央有活動式扶手。（陳大任攝）

後座提供左右雙區恆溫空調。（陳大任攝）