GLC車系是Mercedes-Benz在台最暢銷的系列，除了GLC運動休旅款外，攣生兄弟GLC Coupe帥勁十足，流暢的車尾線條讓人過目難忘，共導入GLC 200 4MATIC Coupe、GLC 300 4MATIC Coupe兩款車型，售價分別為289、330萬元起，試駕車為後者，台灣賓士為其增加不少頗具參考性的選購配備。

GLC Coupe車身擁有絕美比例與曲線張力，並且創造出休旅車型中的極低風阻Cd=0.27，相比前一代GLC Coupe車艙放大，乘客獲得更舒適從容的空間，尤其後行李廂空間擴大至 545l (+45l) ~ 1490l (+90l) ，個性跑旅與舒適空間一次擁有。

試駕車外觀選配MANUFAKTUR特殊漆，瓷釉白漆面在陽光下會展現不同層次的白；20吋AMG多輻式輕合金輪圈也相當好看，選配價2.3萬元的夜色套件增色許多，包括擁有亮黑色水箱護罩外框及橫柵底部飾條、前保桿下緣亮黑色處理、車尾下擾流板亮黑色處理、亮黑色側窗框及腰線飾條、亮黑色車外後視鏡罩，及後側窗及後擋風玻璃暗色處理。

另外，「專屬豪華PLUS配備套件」需加價14.9萬元，包含有多光束智慧型數位頭燈套件、多光束智慧型數位頭燈、進階自動調適遠燈輔助等等，可大幅提升駕駛安全性的照明功能；MBUX擴增實境導航功能、抬頭顯示器兩項對駕駛者是很有感的配備，方便讀取各式行車資訊；還有對全車員都相當實用的THERMOTRONIC豪華型多區恆溫空調、引擎餘溫再利用、隔音玻璃、全景式電動玻璃天窗及Burmester環場音響系統。

車頭造型運動感十足。（陳大任攝）
車頭造型運動感十足。（陳大任攝）
RVP 20吋AMG多輻式輕合金輪圈，選配價5.8萬元。（陳大任攝）
RVP 20吋AMG多輻式輕合金輪圈，選配價5.8萬元。（陳大任攝）
GLC Coupe車尾線條優美，尾燈造型超吸睛。（陳大任攝）
GLC Coupe車尾線條優美，尾燈造型超吸睛。（陳大任攝）
駕駛座艙展現精緻豪華的氛圍。（陳大任攝）
駕駛座艙展現精緻豪華的氛圍。（陳大任攝）
車艙環景式內裝照明以64色氛圍燈勾勒出優雅的線條。（陳大任攝）
車艙環景式內裝照明以64色氛圍燈勾勒出優雅的線條。（陳大任攝）
方向盤造型相當前衛。（陳大任攝）
方向盤造型相當前衛。（陳大任攝）
內裝飾板有相當細緻的紋路。（陳大任攝）
內裝飾板有相當細緻的紋路。（陳大任攝）
Burmester環場音響系統。（陳大任攝）
Burmester環場音響系統。（陳大任攝）
車門扶手造型相當特殊。（陳大任攝）
車門扶手造型相當特殊。（陳大任攝）
前座椅造型有不錯的乘座舒適性。（陳大任攝）
前座椅造型有不錯的乘座舒適性。（陳大任攝）
後座空間寬敞舒適，中央有活動式扶手。（陳大任攝）
後座空間寬敞舒適，中央有活動式扶手。（陳大任攝）
後座提供左右雙區恆溫空調。（陳大任攝）
後座提供左右雙區恆溫空調。（陳大任攝）
後座椅背前傾可提供極大的行李廂空間。（陳大任攝）
後座椅背前傾可提供極大的行李廂空間。（陳大任攝）

《電週邊》宏碁首款Nitro Radeon RX 7600 XT OC顯示卡開賣
宏碁擴顯卡布局 首款Nitro Radeon RX 7600 XT OC顯卡亮相
抵擋入冬最強寒流！台中七期豪辦、豪宅恆溫抗寒 特殊規劃超吸睛
#GLC #GLCCoupe #配備 #擁有 #空間