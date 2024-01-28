物價飆漲的年代，由於多數民眾薪資漲幅不成正比，只能省吃儉用過日子，不過有些價格漲到過於離譜，讓人實在難以接受，藝人謝麗金透露稍早去市場買甜糕，就被飛漲的物價嚇到傻眼。

謝麗金曬出在市場買的甜糕照片，只見用一小盒裝，份量相當少，她先是語帶疑惑表示﹕「是通膨太嚴重，還是我不懂行情」，接著透露以為價格相當親民，沒問價錢就買了，沒想到詢問老闆娘多少錢時，竟得到359元的回覆，當下她難以置信再次跟對方確認，老闆娘則是面不改色給出相同答案，由於對方都切盒裝好，也只能硬著頭皮買，讓她藉著自身經驗提醒所有人﹕「下次買東西一定要問一下價錢」。

對此，網友紛紛留言﹕「這個價錢要物超所值太難⋯物有所值就偷笑了⋯除非中間夾的是蟹黃」、「南部一塊25元」、「看妳太善良，下次要拒絕她不要買」、「生意人大都缺少良心的，只要成本稍漲一點，就加高價賣，錢要賺可以，超暴利的便是失德也」、「被騙了，專門賣臉皮薄沒問價錢的」、「可能當大陸切糕在賣，漲價也漲太多倍了」、「我在百貨公司買也沒這麼貴」。