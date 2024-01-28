一名工人在工作時突感到胸悶、想吐，由於和過去的胃潰瘍症狀很類似，於是掛急診時，家屬就告知醫療人員其有胃潰瘍病史、胃不舒服的情況，未料最終檢查出爐竟是主動脈剝離，需立即進行手術治療，否則有生命危險。醫師就提到，主動脈剝離是死亡率極高的疾病，若未能立即處理，約有一半的病人會死亡，除了典型胸痛徵兆外，若出現肩膀的放射性疼痛也不能輕忽，務必盡快就醫。

神經外科醫師方鵬翔在《醫師好辣》節目中表示，該名男子到急診室就醫時，先為其量測血壓、心跳都呈現正常數值，由於對方告知有胃潰瘍病史，後續便安排照胃鏡；然而，在等待的過程中，血壓就往下掉了，當下立刻懷疑是心臟內部大出血，於是趕緊進行心臟超音波、X光檢查。

結果一照，方鵬翔說，心臟的大動脈整個脹起來，立刻通知心臟外科進行開刀治療，若不馬上動刀會有極高的死亡風險。他進一步說明，從電腦斷層可清楚看到，患者心臟血管正常管道旁，還多了一個更大的假管道，若血管平時疏於保養，或發生受傷造成有些地方比較脆落，一旦天冷、工作出力使血壓升高，就可能從假的空腔衝出去，導致心臟大血管變成2倍大，從而讓血壓整個降低。

談及該患者到院時的情況，方鵬翔說，對方痛得如此嚴重，怎麼看都不太像是胃潰瘍所致，尤其是還伴隨肩膀的放射性疼痛，即痛點從一點蔓延，朝外放射擴散開的感覺，若遇到這般情況，背後肯定有隱藏大問題。

關於主動脈剝離徵兆，烏日林新醫院心臟血管外科胡珀元主任先前表示，會因不同發生部位，產生不同的症狀，容易延誤診斷及治療。約有90％的患者會出現如撕裂般地劇烈胸痛，隨著血管內膜和中層順著血流剝離，疼痛也會由前胸移至背部或背部下方，但也有可能會出現腹痛、呼吸困難、半身癱瘓及休克等症狀。

胡珀元接著引述統計數據，若發生主動脈剝離未能立即處理，有50％的患者會於48小時內死亡；約71％的人會在2個月內死亡；89％的人在3個月內死亡，91％會在6個月內死亡。建議如果有上述症狀，應盡快至急診或心臟血管外科檢查接受治療，千萬不能拖。