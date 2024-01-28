女星謝京穎近年轉戰戲劇圈，精湛演技深受不少觀眾喜愛。謝京穎和張書偉合作八點檔而結緣，交往半年後於2023年底登記結婚，如今兩人已在屏東完成文定儀式，好友黃文星也特地南下「用歌聲獻上最深的祝福」，幸福氛圍溢於言表。

謝京穎與張書偉被拍到熱戀中，男方立即認愛，感情甜蜜的兩人表示會在農曆年前完成終身大事，不過要找時間雙方家長見面談婚禮的細節，例如聘金等。她坦承張書偉是她第一任圈內男友，連同居前也是經過爸媽同意才搬進去住，不過兩人是以結婚為前提，現在也開始找尋適合兩人的房子。

如今兩人於28日在屏東完成文定儀式，從好友黃文星的社群平台中可見張書偉身穿灰色三件式西裝，謝京穎則是穿著一襲火紅色禮服，相當映襯她的白皙肌膚，深V剪裁不但襯托出漂亮的肩頸線條，還大方秀出性感事業線。張書偉和謝京穎一起拿著酒杯，他還不忘輕摟著老婆的肩膀，對著鏡頭露出燦爛笑容，黃文星也特地南下「用歌聲獻上最深的祝福」，幸福氛圍溢於言表。

事實上，張書偉曾分享求婚過程，坦言自己在床上、打開抽屜拿出戶口名簿求婚，而謝京穎被問及被求婚的心情，表示自己沒有哭、也沒有感動到落淚，因為事前完全沒徵兆，雖然不符合重視儀式感的她心中期待，但是還是很有效果面露驚訝，間接誇獎不浪漫的另一半「怎麼會想到用戶口名簿啊」。對她來說，平常不太會做這種事的男友能做到如此「已經100分了」，也沒有期待會再補一個正式求婚。

謝京穎透過經紀公司表示：「今天（28日）遵循家中傳統古禮，在屏東老家舉辦傳統流水席的文定喜宴，由於是家宴，加上地點是在路途遙遠的屏東，所以就沒有對外公布邀請，兩人之後會在北部擇期辦理結婚喜宴，到時候希望再宴請所有的親朋好友到場祝賀。」