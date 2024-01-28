一名50多歲陳姓女子暈眩發作長達半年，嚴重時連路都走不穩，還開始失眠、掉髮，到醫院做許多檢查都找不到原因，最後經小兒神經科醫師胡文龍檢查發現，女子血中維生素D嚴重不足，要她多吃鮭魚、菇類、曬太陽、補充維生素D，結果女子沒吃藥，至今暈眩已3個多月沒發作，失眠、掉髮也改善。

根據《健康2.0》報導，澄清醫院小兒神經科主任胡文龍表示，這名50多歲陳小姐保養得很好，看起來只有30多歲，平時規律運動、飲食清淡，最近半年時常出現嚴重眩暈，發作時只能躺著休息、連生活都需要別人照顧，還開始失眠、容易掉髮，到耳鼻喉科及神經科就診，做了許多檢查，排除貧血、梅尼爾氏症、良性姿勢性眩暈及腦瘤等狀況，一度懷疑是前庭神經炎，但治療無效。

胡文龍表示，女子經朋友介紹來找他，檢查發現，患者血中維生素D代謝物濃度只有11.8ng/ml，正常為30ng/ml，嚴重不足，因此導致眩暈，最後要她回家多吃鮭魚、菇類、乳酪等含高維生素D的食物、每天曬太陽15分鐘，並額外補充維生素D，提升體內活性維生素D含量，結果不用吃藥，女子已經3個多月沒發作暈眩，連失眠、掉頭髮也改善。

胡文龍表示，根據醫學期刊研究，有眩暈症狀的患者，像是良性姿勢性眩暈、梅尼爾氏症及前庭神經炎等，體內維生素D含量都比一般人低，提醒愛美怕曬太陽的女生，如果身體出現眩暈、失眠、掉髮、痠痛、疲憊、肌肉無力、憂鬱、食慾差及抵抗力下降等症狀，就要小心可能是缺乏維生素D。