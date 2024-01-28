一名葉姓健身教練上課時有學員反應噁心想吐，一問之下才知道學員為了快速減重，竟花了3萬元施打所謂「瘦瘦針」，不只身體無力無法運動，還心悸難受，嚴重影響日常生活，最後在教練勸說下，才停止施打，最後靠運動與控制飲食瘦身成功。

中醫大新竹附醫急診醫學科主任游俊豪說，在急診室曾遇到有民眾因施打較大劑量的「瘦瘦針」，身體不適及低血糖前來急診。游俊豪解釋該針劑原為治療糖尿病藥物，但發現有讓體重下降之效果，讓部分急於減重的民眾趨之若鶩。

游俊豪解釋，有些減重門診開立的藥物含有交感神經興奮劑，讓基礎代謝率提高、心跳加速、亢奮等，體重會因此降低，但部份的人同時有食慾下降、心悸、焦慮、失眠等問題浮現，民眾服用類似藥物一定要與醫師充分溝通，了解可能副作用，才能健康的減重。

臨床上也發現，若透過藥物來減重，在停藥之後，很容易復胖，游俊豪醫師建議，在使用藥物控制食量的同時，建議同時調整飲食習慣，像是降低碳水化合物、提高蔬菜及蛋白質比例，實際執行面建議飯量先減少一半，先吃蔬菜、雞胸肉、水煮蛋增加飽足感，避免飯後甜點及喝湯，睡前3、4小時也盡量不進食，建立良好飲食習慣後，才能在停藥後持續維持良好體態。

至於有民眾選擇用縮胃手術來減重，游俊豪表示，除非是病態性的肥胖或已嘗試其他方法無效，否則不建議直接選擇手術，即使接受手術後，飲食控還是必須持續進行，中醫大新竹附醫有減重門診及縮胃手術門診，建議有需求民眾可以諮詢專業醫師後再做決定。