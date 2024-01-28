農曆春節即將到來，而春天賞櫻已是許多民眾喜好的休閒活動，新北市淡水無極天元宮就是北台灣知名賞櫻景點之一，每逢初春時節，園區後山的三色櫻率先綻放，用粉色、米色、桃紅色三種層次，為賞櫻季揭開序幕，新北市景觀處今年也舉辦「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動，邀請民眾到淡水走春、賞櫻。

除了三色櫻之外，在天元宮的天壇周圍還有種植吉野櫻，花期較三色櫻約慢1個月，花朵較大呈現粉白，與粉嫩的三色櫻各有不同的風情韻味。由於今年春節時間要晚，因此三色櫻已在1月底盛開，彷彿在為整個櫻花季暖身，景觀處也預告今年天元宮園區與周邊一帶的櫻花將有令人驚豔的花況，喜愛賞櫻的民眾可利用春節安排一趟春日賞櫻行程，也為開春求得好彩頭。

景觀處表示，今年櫻花季活動主題定名為「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」，花見即是取自日文漢字中賞花之意，將自2月5日起至18日，每日下午4時30分至晚間8時30分，皆會在天元宮園區點燈，開放夜間賞櫻，透過光影投射出光雕效果，印襯在櫻花樹上，沉浸式體驗置身櫻花花海中的浪漫氛圍。

另外，為避免過多參訪人潮影響櫻花樹木生長與棲地環境，今年將不開民眾步入限定區域櫻花林中，只能在櫻花樹冠層外一睹風采，讓櫻花樹與土壤達到修護之目的，期盼來年櫻花能更加枝繁葉茂，花況一年比一年好。

景觀處也提醒，春節時期人潮眾多，如欲前往天元宮賞櫻，可多利用大眾運輸系統，以捷運或輕軌轉乘公車，可避免塞車，相關活動與資訊同步於「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動官網更新。