共埋伏3名員警，分別為埋伏、周遭1、周遭2，守株待兔。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市一名64歲洪姓男子去年10月透過臉書社群，加入LINE股票的投資群組，並陸續匯款6次予對方指定帳戶，共計損失121萬元。警方表示，詐團今年1月間以再補融資金額300萬元聯繫洪男，洪察覺異樣，於是報警求助。警方受理案件，於是將計就計與車手面交，順利將呂嫌逮捕歸案，訊後依詐欺罪移送偵辦。

警方表示，洪男去年透過臉書社群加入LINE的股票投資群組，期間由呂姓客服專員專門接洽，同時提供假投資網址，讓洪男深信自己勢必投資股票，穩賺大錢。此後，洪男去年12月28日至今年1月11日，已陸續匯款6次予對方指定帳戶，金額共計121萬元。

直至今年1月18，呂嫌再次與洪男聯繫時，並稱他需要再補一筆300萬元的融資金額才能將本金及獲利領出。洪男驚覺遭騙，隨後前往三重警分局永福派出所報案，向呂嫌提告詐欺。

警匪街頭追逐。（圖 / 劉詠韻翻攝）

證物照。（圖 / 劉詠韻翻攝）

對此，警方將計就計，指導洪男與呂嫌如期本月26日下午2時許，於三重區三和路四段一家速食餐廳赴約面交。不過呂嫌相當有警覺，期間一度變更面交地點，犯嫌呂男（23歲）與洪男在巷口見面時，察覺異樣後拔腿狂奔，此時警力蜂擁而上，一名員警騎乘機車一招「旋風掃堂腿」，將呂壓倒在地，訊後全案依詐欺罪移送新北地檢偵辦。