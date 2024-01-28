苗栗縣政府為持續照顧經濟弱勢學生，寒假期間午餐不打烊，推動「寒假弱勢學生午餐專案」，每人每餐補助幣80元，透過學校發放物資、便當或餐券讓學生至合作超商領取餐點等方式，提供弱勢學生寒假期間午餐不間斷。

縣府教育處處長葉芯慧表示，縣府推動寒假弱勢學生午餐專案，是針對低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素，與經導師家庭訪視認定等四類學童提供午餐補助，截至目前為止，總計有90校1,883名學童提出申請。

她說，除請學校主動關懷經濟弱勢學生用餐問題外，更要關心是否有家庭突發狀況的情形發生，以即時啟動網絡資源的連結，讓孩子確實受到安全照護。

苗栗縣長鍾東錦表示，他很重視弱勢學童在寒假期間的輔導與關懷，強調不因學校沒上課，即中斷對弱勢學生的照顧，「寒假弱勢學生午餐專案」協助弱勢家庭照顧孩童午餐，也透過相關課輔、營隊的舉辦，鼓勵學生以運動、藝文等娛樂休閒活動，舒緩壓力及提升學習效率。

他說，考量資源取得不易，也期盼每個孩子能充分珍惜，並結合家庭教育、學校教育及社會教育的共同關注，力求激勵積極進取努力向上的心。

另外，縣府今天起也推動營養午餐加碼10元，以1年編列9700多萬元為縣內4萬8193位國中小朋友的午餐加碼10元，結合小魚乾、海苔、芝麻、堅果類及起司等高鈣食品及苗栗在地特色食材入菜，落實「吃在地、食當季」的健康觀念。