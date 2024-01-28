蔡政府官員過去時常發生反質詢之情形，對此，國民黨準立委羅智強今（28）日提出制定「藐視國會罪」及「國會偽證罪」的主張，要讓官員們不得反質詢，同時，不敢蔑視國會，「監察院不打老虎，就讓立法院來打」。

羅智強今在臉書發文表示，我國憲法規定，「立法院各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，然而，現行法令並沒有任何配套規範及罰則，面對官員不出席、拒答、答覆不實、實問虛答等行為，立委們也只能嚴詞譴責。

羅智強指出，在民進黨一黨獨大執政下，官員們相當傲慢，如行政院前院長蘇貞昌、食藥署長吳秀梅、衛福部長薛瑞元等，而國會則失去了監督政府的功能，不管政府官員言行有多離譜、乖張，綠委們都會進行護航。

「民進黨不過半，混蛋官員要完蛋」，因此，羅智強主張制定「藐視國會罪」及「國會偽證罪」，讓官員不得反質詢、不敢藐視國會，以真正做到總統蔡英文曾經承諾的謙卑、謙卑再謙卑，「監察院不打老虎，就讓立法院來打」。