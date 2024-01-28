史上最尷尬！一名女網友表示，和前夫是辦公室戀情，結婚生子又離婚，但仍在同一間公司上班，日前她帶男友去吃公司尾牙，結果與前夫及前夫女友同桌，4人一起吃飯超尷尬，讓男友很不開心，且拒絕聽她解釋，上網求助該怎麼辦。

原PO在臉書「匿名公社3」發文，怒斥公司真的很壞，她跟前夫在公司上班認識然後結婚生子，如今離婚，兩人還是在同一家公司，只是不同單位；最近公司舉辦尾牙，開放可以帶一名家眷，她就帶了現任男友，前夫也帶了一位女生，但26日吃尾牙時，公司竟然安排她與前夫同桌，4人一起吃飯的場面非常尷尬，男友也因此不開心，跟男友解釋座位是公司安排的，對方也不聽。

原PO說，更慘的是她和前夫還抽中獎金和禮物，兩人一起上台領獎，苦笑說「笑也不是、不笑也不是，我根本就不知道公司怎安排，搞得好像是我的問題」。

貼文曝光後，網友們都看傻眼，「這一連串的機率....快去買樂透」、「男友好幼稚，又不是你的問題」、「很好笑的鬧劇，全公司看笑話了」、「孽緣不淺」、「這是得罪人資了吧」，還有人表示「誰叫妳要帶男友去的？他看到表哥當然不開心啊」。