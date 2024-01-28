桃園龍潭警盤點易塞車路段，呼籲用路人注意。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

農曆春節將至，民眾返鄉及出遊，桃園市龍潭警分局為了讓春節連假期間轄區交通順暢，特別盤點分析往年易壅塞路段，包含小人國、六福村遊樂園周邊，以及石門水庫等，警方也將加強相關路段管制，呼籲用路人提早規劃路線避開易壅塞路段。

龍潭警方表示，轄內有許多風景遊樂區，包含小人國、六福村遊樂園，以及龍潭大池、石門水庫、龍元宮等，提醒前往遊樂園的旅客，離場時建議改走中原路北上接龍潭交流道或南下接關西交流道，另今年石門水庫入口收費為有效減少離場時的輸運車流，改為人工現金收費，民眾從坪林收費站，中線收費站及高線收費站均可進入，往中線收費站及高線收費站道路，因路幅較小，周邊切勿違規停車。

警方也提醒，離開石門水庫建議改走中豐路（台3線）北上或南下，避免走高原交流道離開，減少在高速公路塞車的機率，才不會被塞車影響了一整天的好心情。民眾出遊前可下載APP「高速公路1968」、「桃園輕鬆GO」查看，提早規劃路線避開易壅塞路段，行駛途中也可收聽警廣掌握最即時的路況資訊。