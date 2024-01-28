王美惠立委今天下午發出新一份聲明，表示將提告。（廖素慧截圖）

嘉義市議員林煒軒臉書po文。（廖素慧截圖）

嘉義市議員林煒軒今天遭毆打受傷，控訴是政治恩怨。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市議員林煒軒今天上午7點多跑行程途中，座車遭追撞後被毆打受傷，李姓助理被噴辣椒水眼部紅腫，林控訴非行車糾紛，被逼下跪向立委王美惠道歉，痛斥是「政治恩怨」，質疑為選舉糾葛招致被設局，幕後有黑手教唆。刑事局中打幹員已到南下支援調查，29日將上任的一分局長何明祥也提前到嘉義市了解案情。

王美惠說，今早嘉義市議員因行車事故遭攻擊，她嚴厲譴責此暴力行為，對相關不法滋事無法容忍，請警方依法嚴查究辦，以維護社會秩序。

王美惠表示，此次大選，民進黨在嘉義市獲得勝選，總統及立委皆高票當選，大家團結一致為黨、為台灣來努力。針對議員所指，此事疑因1年前議員選舉糾紛而造成，她實在不了解1年多前的糾紛，但絕對不容許暴力行為玷辱民主聖地嘉義，希望每一個人都能遵守民主法治，更不容許用任何造謠抹黑的言論，來製造對立分化社會。

王美惠下午發布一份新的聲明稿表示，對於林議員，將行車糾紛操弄成政治事件，這種粗糙嫁禍的手法，太卑鄙。

王美惠指出，林議員在今早受傷的第一時間，是上網寫臉書，指名道姓的惡意栽贓，故意抹黑，此行為非常荒謬，也令人感到錯愕及不解。

這些年，王美惠為了民進黨的團結，再多的委屈都一再隱忍，現在用行車糾紛，來操弄成為政治事件，將完全沒有的事情，信口開河，「對於這種莫須有的指控及毀謗，王美惠會堅持提告」。

王美惠還說，希望林議員謹言慎行，走正途、循正道。

林煒軒在臉書寫到「從前年選舉，我已多次被黑衣人多次恐嚇，當時都選擇隱忍」，受訪時吐露最近有人提醒他注意安全，「有人要以車禍事故對他動手」，他還不以為意，如今被追撞受傷，才想起這事。

28歲林煒軒曾擔任王美惠立委服務處助理，2020年競選嘉義市西區議員未獲王美惠支持，王美惠力挺同選區的黃敏修，林、黃都當選；此次立委選舉期間王美惠報警指控遭網路影射攻擊，質疑與林煒軒有關；此次雙方再爆行車糾紛疑雲，恩怨糾葛愈演愈烈。