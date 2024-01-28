24日深夜一名聶姓男子帶女兒在湖口吃消夜，竟被一群陌生人持刀砍傷，造成手腳都有嚴重切割傷，新湖分局獲報後，26、27兩晚將3男2女全數逮捕到案，主嫌龔男供稱以為看到情敵才痛下殺手，警方於現場並查獲龔嫌持有大麻、安非他命吸食器，罪加一等。

聶姓男子24日深夜帶女兒吃消夜，竟被一群陌生人持刀砍傷，造成手腳都有嚴重切割傷，新湖分局獲報後，將3男2女全數逮捕到案，主嫌龔男供稱誤認是情敵才痛下殺手，警方於現場並查獲龔嫌持有大麻、安非他命吸食器，罪加一等。(影片/邱立雅 提供)

42歲聶男24日深夜帶著女兒於湖口吃消夜，龔男為首的一群男女竟突然持刀上前砍殺，聶男為保護女兒擋下多刀，並負傷躲避於超商內。龔男等犯嫌傷人後隨即逃離現場，傷者經119救護人員送醫後傷勢穩定，無生命危險。

新湖分局獲報後，與警察局刑警大隊共組專案小組火速查辦，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。案經專案小組擴大調閱監視器，分別於26、27兩晚，在新北金山、基隆市、桃園大溪及國道1號湖口交流道南下匝道將涉案龔姓主嫌等3男2女全數逮捕到案。現場並查獲龔男持有5公克大麻、安非他命吸食器、凶刀兩把及做案衣服。

經警方初步瞭解，34歲龔男懷疑女友與其他男人外出喝酒，心生不滿，便叫友人39歲周男、32歲陳男以及35歲丁女前來案發處，見巷弄內有一男一女走近，誤以為女友與情敵，遂分別持兩把兇刀砍殺對方。全案龔男等5嫌依刑法殺人未遂罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新湖分局呼籲，民眾遇事應理性處理，切勿使用暴力，治安工作不容挑戰與破壞，如有暴力不法情事，一律嚴正執法依法從嚴究辦，本案迅速偵破讓縣民鄉親安心，治安不容挑釁。