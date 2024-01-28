搭乘纜車一定要注意關閉時間，國外一名女子日前去滑雪時搭乘纜車下山，才搭上纜車2分鐘就停止運作，讓她受困半空中。女子對每一位從底下經過的人大喊、求救，但沒有人聽見她的呼喚，她就這樣「叫到失聲」，在攝氏零下5度的極凍低溫中徹夜待了15小時才獲救。

綜合加州地方電視台KCRA-TV、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，國外一名女子菈索（Monica Laso）25日和友人到有「最美湖景滑雪場」之稱的加州天堂滑雪度假村（Heavenly Ski Resort）滑雪，由於當時天色漸暗，菈索也滑到筋疲力盡，她在員工指示下搭乘園區纜車下山，當時時間是下午4時48分，不料才坐上纜車2分鐘，纜車就全面停止運作，讓菈索被困在半空中。

滑雪客菈索（Monica Laso）到加州天堂滑雪度假村（Heavenly Ski Resort）滑雪時，意外受困纜車15小時。

菈索事後受訪表示，當下她身上沒有手機、手電筒及任何東西，因此無法靠手機求救，她只得大喊求救，每次纜車底下有人經過時，她就大叫一次，可惜從來沒有人聽見她的呼喚。

她絕望表示：「我拚命尖叫，直到失聲。」

同時間，友人們也因為聯繫不上菈索而報警。

圖為加州天堂滑雪度假村（Heavenly Ski Resort）。（圖／美聯社）

菈索最終在攝氏零下5度的極凍低溫下待了15小時，隔天上午纜車重新運作時才獲救，當她的纜車車廂回到山腳下時，工作人員才意識到原來有滑雪客整夜受困纜車上。

菈索回憶當下非常「挫折」，只能不斷搓揉手腳來驅寒，她在山下接受救難人員檢查後離開。

南太浩湖消防救難隊（South Lake Tahoe Fire Rescue）發言人喬治（Kim George）表示，救難人員約在26日上午8時30分接獲指示、前往檢查，喬治說這是她23年職涯中頭一次發生這種事。

天堂滑雪度假村正在調查這起事件。