通霄鎮公所在城北里高鐵高鐵橋下周邊，打造約有8公頃農田花海。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡鎮公所近年鼓勵農友們於休耕期，在農地種植向日葵、波斯菊、油菜花等景觀花田。（苑裡鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

農曆春節即將到來，苗栗縣各地繁花盛開，通霄鎮公所並打造8公頃花海，栽種有波斯菊等花卉，賞花期可至農曆春節期間；苑裡鎮公所近年鼓勵農友們，休耕期農地種植向日葵等景觀花田，近日也逐漸開放；銅鑼鄉環保公園的炮仗花，橘橙花海目前開3、4成，預計農曆春節開至8、9成，將形成橘色煙火瀑布。

每年走春，不免於到各大景點遊玩，民眾常常也會攜家帶眷到各地賞花看風景採點，苗栗縣各鄉鎮公所都有特地打造花海景觀。

通霄鎮公所這兩天舉辦花海冬末賞花活動，並在城北里高鐵高鐵橋下周邊，打造約有8公頃農田花海，栽種有波斯菊、萬壽菊、一串紅、油菜花等花卉，目前波斯菊已開始陸續綻放，萬壽菊會較慢開花，賞花期可延續到農曆春節。

銅鑼鄉公所2003年推動環境綠美化，鄉公所在鄉內環保公園與縣道119線兩側栽種綿延500多公尺長的炮仗花，隨後又在公園栽種櫻花，每年12月到隔年2月，櫻花、炮仗花齊放。

近幾天銅鑼鄉環保公園炮仗花牆綻放，目前已開3、4成多，綿延的橘黃色花串滿布，猶如煙火綻放，也像橘黃瀑布傾瀉而下，也吸引不少民眾到場拍照打卡，公所預估春節將盛開到8、9成。

另外，苑裡鎮公所近年鼓勵農友們於休耕期，在農地種植向日葵、波斯菊、油菜花等景觀花田，苑裡鎮中正國小周邊農田也有設置風車拍照區及木作拍照區，讓遊客賞花拍照留念。