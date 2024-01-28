去年7月發生在基隆市祥豐營區迫擊砲彈爆炸案，釀9名官兵受傷。案發後，全案由基隆地檢署介入調查，經過軍檢各方的調查後，查無人員疏失，日前全案簽結。

位於基隆市祥豐街的祥豐營區，隸屬於陸軍六軍團三支部，去年7月24日下午3時許，在執行彈藥檢分作業時，一枚正在處理中的120迫擊炮炮彈突然發生爆炸，造成在現場的9名官兵分受輕重不一的傷勢。其中，距離炮彈最近的兩名官兵傷勢嚴重，甚至部分截肢。

案發後，基隆地檢署接手全案調查，檢察官將該批迫擊炮送交國家中山科學研究院鑑定。中科院鑑定後認為，該批炮彈是在1989年間製作，因為長期運儲及受到環境濕度影響，可能使引信與承座間隙產生浮藥。另一方面，也確認官兵在執行檢分作業期間，並未發生迫擊砲掉落在地或碰撞等情形。

檢方依中科院的鑑定，研判浮藥的藥性敏感度在長期濕度變化下而提升，在彈藥的搬運過程中，或多或少都對炮彈施以部分外力，進一步誘發爆炸風險。檢方認為，難以歸責搬運的官兵，且查無其他證據足以佐證有其他人員疏失。

另外，由於《刑法》的傷害罪追訴期為事發後6個月，基隆地檢為慎重起見，一直等到法定追訴期滿，當天受傷的9名士官，沒有提出傷害罪或過失致重傷害罪告訴，才在1月25日將全案簽結。