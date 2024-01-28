IG網紅疑似為了流量大鬧量販店！一名有6000人追蹤中的網紅，近日在網路上PO出一段影片，標題寫下「教大家如何在全聯不用花錢吃東西」，隨後擅自將飲料、零食等直接拆封，吃幾口又放回去架上，一連串誇張行為讓網友痛批沒公德心！對此，量販店回應：「該網友的行徑已觸法，將採取法律行動。」

從影片中可清楚看到，該網紅到全聯福利中心直言：「吃不喜歡就放回去！」並從架上拿起腰果、優酪乳等試吃又試喝，吃幾口再放回去架上，令人作嘔，就連濕紙巾都直接拆封，拿來擦手、擦嘴巴，接著拿幾張藏進口袋中，再把已經拆封的濕紙巾故意放回架上深處，自認為這樣不會被發現，行徑相當囂張。

而根據《三立新聞》報導，全聯表示：「該網友於門市將未結帳之商品逕行拆封試吃、試飲，並將開封後之商品放回架上，過程拍攝影片並上傳網路一事。該行為已觸法，本公司已將相關事證錄影存證並交由公司法務，為維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，也在此呼籲切勿模仿、以身試法。」

全聯進一步補充：「門市貨架商品採專人分區管理，門市人員每日會多次巡檢賣場商品，採高標準商品管理作業，提供消費者安心的購物環境。」

而這名IG網紅疑似知道出事後，已經將影片從IG下架，但是有網友已經備份，並上傳到網路《爆料公社》而網友看到影片，紛紛留言表示：「拍片出來蹭流量 敎壞小朋友 新聞報出來在出來道歉」、「自以為很帥？？」、「這個才應該被出征…」、「還得意揚揚，在留言回為何要付錢」。