據觀察者網引述美聯社1月27日報導，自由式滑雪運動員谷愛凌在接受採訪時表示，她將繼續代表中國參加2026年米蘭科爾蒂納冬奧會。

谷愛凌表示，代表中國參加滑雪比賽，將讓成千上萬的中國女孩第一次有機會看到雪上項目所能達成的成就。

2022年北京冬奧會上，谷愛凌奪得自由式滑雪女子大跳台與U型場地技巧2枚金牌，以及坡面障礙技巧銀牌，成為首位在一屆冬奧會上拿到3枚獎牌的自由式滑雪運動員。

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