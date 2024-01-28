民進黨主席暨總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴28日在台中辦感恩茶會。（民進黨市黨部提供／馮惠宜台中傳真）

民進黨主席暨總統當選人賴清德與副總統當選人蕭美琴今（28日）在台中辦感恩茶會，對於這次台中民立委選戰8席落選6席，賴特別呼籲基層要注意與年輕人世代的連接，年輕人的意見和需要，要即時反映。另，他也承諾來會支持台中市的建設，希望中市府提出好的建設，跟中央對接。

賴清德與蕭美琴28日中午在台中市北屯區好運來婚宴會館，舉辦感恩茶會，民進黨中市8位立委候選人：蔡其昌、何欣純、張廖萬堅、莊競程、江肇國、謝志忠、謝子涵等7人與會，民進黨台中市黨部主委李天生及地方民代多人出席，唯該茶會未開放採訪。

據轉述，賴清德在會中說，蔡英文總統已經把台灣隊長位子交給他，他是隊長，大家就是隊員，隊員平時要幫忙聽、幫忙想，現在三黨不過半，推動政策上會有些困難，除了要面對，地方有什麼意見應即時反映，讓他能聽到聲音、即時改進。

立法院副院長蔡其昌出席時表示，他曾向賴清德表達，立委在台中選得並不好，應檢討的部分，包括怎麼讓年輕人更有感，賴也承諾未來會支持台中市的建設，希望中市府提出好的建設，跟中央對接。

張廖萬堅說，賴清德除了感謝大家努力，也表示會守護好台灣主權、搞好台灣經濟，另，選舉補助款將分3分，1／3上繳黨部，1／3做公益，1／3給創黨及建黨黨員生活弱勢照顧及出國深造。

李天生說，這次選舉民進黨與年輕世代有些脫節，會中賴清德特別呼籲，請大家要注意與年輕人世代的連接，年輕人的意見和需要，要即時反映。