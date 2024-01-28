一名名為「詹姆士」的網紅日前因為一段影片在網上爆紅，在Instagram擁有6.6千粉絲的他，在影片中到大賣場拍片，直接打開零食、飲料試吃，接著他卻把商品原封不動塞回貨架，影片曝光後讓外界怒罵沒公德心。相關賣場全聯、家樂福都表示會依法報警處理。

網紅詹姆士近日在個人社群動態上傳影片，直接寫下「教大家在全聯如何不花錢還可以吃到爽」，只見他站在全聯賣場內直呼：「吃不喜歡就放回去，詹哥帶你吃喔」，下一秒他就在貨架前選中一瓶優酪乳，一口灌下去，還嫌棄飲料有點太甜，接著直接將飲料蓋上放回去，之後他又到零食區如法炮製，直接打開密封的腰果吃了幾顆後放回貨架上，還作勢要喝清潔劑、狂拿濕紙巾，甚至將打開過的物品藏到貨架後。

網紅拍片稱教大家如何在賣場內免費試吃。（圖／該網紅Instagram截圖）

誇張行徑讓一票網友看傻，紛紛直呼：「已聯絡數家媒體並已螢幕錄影存證，期待你替你的行為負責任」、「超可悲發這種影片還轉發說『希望大家學起來』？智商行為能不能不要跟年紀成反比啊？」、「哈哈哈哈哈專業我學起來了，現在在警察局了」、「跟日本高中生在壽司店舔醬油瓶沒兩樣啊，沒公德心」、「這完全不好笑而且內容也沒吸引力，你多大了是非無法辨別嗎」、「儘管有結帳也一樣，自以為這種行為很光榮，殊不知根本帶壞青少年的價值觀，造成行為偏差」、「不懂這種犯法行為好笑在哪裡」。

根據《三立新聞網》報導，全聯已將相關事證存證，將採取法律行動，同樣受害的賣場還有家樂福，家樂福也回應已報警依法處理，強硬表示不接受和解。目前該網紅已將相關影片刪除。