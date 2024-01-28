1月28日，據央視新聞報導，中國與泰國在泰國曼谷簽署互免簽證協定。該協定將從2024年3月1日起生效。消息發佈後，攜程數據顯示，平台上泰國相關關鍵詞搜索熱度環比前一天增長超7倍，其中，機票、酒店比上個月增長平均超過6倍。

據澎湃新聞報導，中泰簽署互免簽證協定後，上海、北京、廣東、浙江、江蘇、四川、山東等省份居民搜索泰國較多。中國遊客搜索最多的泰國目的地是曼谷、普吉島、清邁、蘇梅島、芭堤雅。

攜程國際版Trip.com泰國站點上，中國相關關鍵詞搜索熱度環比前一天增長超4倍，上海、成都、哈爾濱、深圳、北京、天津、重慶、張家界等是泰國遊客搜索最多的城市。

今年1月2日，泰國總理賽塔·他威信表示，中泰兩國將從3月起永久互免對方公民簽證。

一直以來，泰國都是中國出境游熱門目的地。去哪兒平台上，今年春節期間，泰國、日本、中國香港、馬來西亞、新加坡、韓國、中國澳門、澳洲、印尼、阿拉伯聯合大公國是熱門目的地。

截至目前，2024春節期間，中國遊客赴泰國旅遊訂單同比增長超13倍，其中，上海、北京、廣州、成都、杭州、昆明、深圳等地居民去泰國旅遊訂單較多。其中，親子家庭佔比達44％，下單用戶中女性佔比58％，80後佔比47％，90後佔比33％，整體上，小團化、深度游成為赴泰旅遊新趨勢，中國遊客願意為美食和體驗活動花費更多。

與此同時，泰國遊客赴中國旅遊訂單同比增長超6倍，熱門目的地為上海、昆明、廣州、成都、北京、廈門、哈爾濱、南京、南寧等。

攜程集團副總裁秦靜表示，中泰永久互免簽從3月1日起正式實施，無縫銜接原本至2月29日結束的對中國遊客免簽政策。協議簽署後，將極大方便中泰兩國人民往來，中泰旅遊資源互補，中國也是離泰國最近的冰雪游目的地，永久免簽將進一步促進泰國遊客赴華旅遊，有望推動泰國成為24年中國入境遊前三大客源國。同時，新馬泰這一中國遊客出境遊熱門路線，均實現與中國的相互免簽，「說走就走」的旅行將極大促進中國和東南亞地區的旅遊業繁榮。

攜程數據顯示，截至目前，春節期間，中國遊客赴新馬泰三國的旅遊訂單同比增長超15倍，其中，赴新加坡、泰國旅遊訂單同比增長超13倍，馬來西亞旅遊訂單同比增長超22倍。春季期間，新馬泰遊客來華旅遊訂單同比增長9倍，新、馬、泰分別同比增長超14倍、11倍、6倍。