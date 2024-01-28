雲林縣虎尾鎮長丁學忠當選立委、麥寮鄉長蔡長昆被判決當選無效定讞，預定4月13日補選，民眾黨為扎根地方，除在黨內找人選，也在臉書廣徵有意願投入選戰的黨外民眾，28日民眾黨雲林縣議員陳乙辰表示，目前2鄉鎮都有鎖定人選，將與黨中央進一步研議，擇日公布參選名單。

本屆立委選舉民眾黨在雲林縣並未推出人選，但柯文哲與吳欣盈總統、副總統選票拿下9萬9470票，得票率26.13％，其中虎尾鎮得票數1萬1842、得票率28.44％；麥寮鄉得票數8235、得票率33.71％，還贏過侯友宜與趙少康，黨員們都認為整體得票率相當不錯、超出預料。

陳乙辰表示，民眾黨不分區立委取得8席，目前積極在地方扎根，希望逐漸將中央與地方連成一線，接地氣擴大服務量能，此次虎尾鎮長與麥寮鄉長補選是個機會，2鄉鎮民眾黨的總統、副總統得票率不錯，顯示民眾黨有其基本盤，只要推出好人選，便有勝選可能。

陳乙辰說，為廣納優秀人才，補選人選除在黨內挑選，民眾黨雲林縣黨部也在臉書公開徵才，若有志者願意以民眾黨身分參與虎尾鎮長與麥寮鄉長補選，黨部充滿樂觀並樂意提供協助。歡迎有志之士依程序前來黨部報名，黨部會上報黨中央進行審核，目前已鎖定數名有意願者進行評估。

陳乙辰分析，民眾黨有許多年輕支持者，此次總統大選得票數很大比率來自年輕族群，虎尾鎮與麥寮鄉分別是雲林人口數第2、第3鄉鎮，且年輕人口比率相當高，目前民眾黨的虎尾鎮長補選人選尚在評估中，麥寮鄉長補選方面，曾參選本屆麥寮鄉長的民眾黨員林宜豊呼聲高，惟最後仍須由黨中央定奪。