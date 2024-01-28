隨著春節年假將近，許多公司會發放一筆年終獎金，慰勞員工一年來的辛勞。一位男子近日表示，今年自己常在工作之餘支援其他同事或主管，還不幸遇到3場大病，搞到病假還是得處理公事，最後一連請了13天特休、13天事假、20多天病假，沒想到竟因此被扣了5萬5千元年終獎金，讓原PO決定直接跟主管談離職，不料主管卻要他冷靜一下，還說可以接受他降低工作效率，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，公司鼓勵要8小時內處理完公事、不提倡加班，今年每個團隊成員相繼出事時，都是由他前往協助，搞到自己生了3場大病，病假期間還得處理公事，就這樣請了13天特休、13天事假、20多天病假，沒想到最後原PO才驚覺，自己的年終獎金被扣了5萬5千元。

原PO提到，後來公司舉辦尾牙後，他跟主管表達辭意，主管卻要他冷靜一下、下周再談，還說可以接受他降低工作效率，讓原PO感到相當傻眼。

對此，許多網友紛紛回應，「一個人哪有可能完全不請假，一家公司會用這種理由扣年終也滿爛的」、「跟他說現在只有5.5萬能讓我冷靜」、「早到新公司報到1天，明年的年終就多1／365，早報到30天，就是多1／12」、「沒關係，預告期已經開始算了」、「連兩年被老米蟲協理扣年終，萬幸今年終於要從公司退役回家」。