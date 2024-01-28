福壽山農場引進日本新品種果樹及嫁接技術，第一批水蜜桃苗木26日送達農場檢疫溫室。（福壽山農場提供）

台灣溫帶果樹先驅福壽山農場，早期即自日本引進蘋果、水蜜桃與梨等品種栽種，考量至今果樹老化、生產力下降，去年與日本著名種苗商天香園公司簽訂合作備忘錄，引進日本新品種果樹及嫁接技術，第一批水蜜桃苗木26日送達農場檢疫溫室。福壽山農場表示，由於新品種苗木要等1年檢疫期後，才能移到果園，開花結果約需3~5年，屆時才能有甜美的果實可享用。

距離上次果樹引種已過30餘年，由於引種需經過嚴格檢疫過程，福壽山農場場長陳相寶與同仁一起見證難得歷史時刻；首批到場的是水蜜桃苗木，於機場經防檢署檢疫封識後，專車送達農場檢疫溫室，這批苗木將在檢疫溫室待上1年檢疫期，在確認無相關病蟲害影響後，才能移到果園栽植。

場長陳相寶表示，農場將陸續引進新品種蘋果、水蜜桃、水梨等溫帶果樹，期待種植優良品種所生產的果品，能以在地最新鮮、最即時的方式，提供給國人享用。由於新品種苗木要等1年檢疫期後，才能移到果園，開花結果需要大約3~5年時間，才有甜美的水蜜桃可享用。