【全程字幕】賴士葆「顧全大局」退出總召選舉 徐巧芯：國民黨空前的團結 @ChinaTimes

國民黨立院黨團預計30日將進行總召改選，國民黨立委傅崐萁、賴士葆參選，但賴28日選擇退出。國民黨台北市議員、新科立委徐巧芯表示，賴士葆很積極來拜票，第一時間聽到消息也很錯愕，但相信賴退出是為了不把壓力丟還給立委，黨內協調過程中空前團結。

徐巧芯指出，賴士葆很積極也有來拜票，希望透過她和新科立委溝通、取得支持，看到新聞第一時間也很錯愕，但在黨內協調過程中空前團結。如立院龍頭之爭原本以為風雨欲來，傅崐萁表明願意支持立委江啟臣，組成韓江配爭龍頭，書記長則原由立委洪孟楷、林思銘競爭，最後由洪孟楷擔任。

她說，相信賴士葆退出是為了不把壓力丟還給立委，投票手心手背都是肉，大家難免會焦慮，協調完成選舉是最好結果，也讓國民黨更團結。同時，希望希望傅崐萁儘快溝通出會期中優先通過的法案和監督目標，提升國民黨團戰力。

此外，韓江配29日上午9時將拜會民眾黨團，展開閉門會議。徐巧芯說，閉門是客隨主便，也相信韓江配可以堅持立場，但仍覺得公開透明是最好的，因為韓江配爭取選票對象不只民眾黨也包含民進黨，若可以爭取全民支持當然更有正當性，讓民眾多聽聽韓江配說明理念不是壞事。