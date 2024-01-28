菇類是餐桌上常見食材，但其種類繁多，營養特點也各有不同。對此，營養師彭逸珊解密4種不同菇類，包括香菇、金針菇、杏鮑菇及秀珍菇，一一介紹各自的營養特色與功效。其中她就提到，杏鮑菇擁有豐富的植物性蛋白質，且還含有鉀，有益於穩定血壓。值得注意的是，腎臟病患者務必要節制菇類攝取量，而正在痛風急性發作期者，若有食用上的疑慮，可諮詢專業營養師或醫師意見。

彭逸珊在粉專「愛健康營養師 珊珊」發文表示，菇類是營養又富含膳食纖維的好食材，並針對以下4種富含不同營養的菇類以及其功效進行介紹：

1、香菇，降血壓、降血脂：所含的膳食纖維、硒可協助人體降低血壓與膽固醇，以及預防動脈硬化；香蕈多醣體（Lentinan）則可以提高免疫細胞的活力。

2、金針菇，助智力發展、消除疲勞：含有多種人體所需胺基酸，其中離胺酸（LYSINE）就有助於兒童智力發展與增強大腦記憶；含維生素B1能提升代謝率，有消除疲勞的效果。

3、杏鮑菇，富含植物蛋白、穩定血壓：擁有豐富的植物蛋白，是素食者很好的蛋白質攝取來源，此外杏鮑菇中的鉀，可幫助穩定血壓。

4、秀珍菇，增強免疫力：含有多種胺基酸及醣蛋白，可修補受損的細胞，並製造免疫蛋白；所含的維生素B群、鋅則可提高免疫細胞活性。

營養師張宜婷先前提到，在烹調菇類食材方面，應煮熟後再食用，但要留意由於葉酸、鉀等營養素都屬於水溶性，因此不宜煮太久，水煮直接吃或搭配其它料理一起烹調，都是很好的做法。

另外，除了腎臟病患者吃菇類要注意攝取量外，張宜婷指出，蕈菇類本身普林成分較高，若正在痛風急性發作期或有任何食用上的疑慮，可諮詢專業營養師或醫師的意見。